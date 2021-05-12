Клава Кока станет хедлайнером «Ночи музыки»

Артистка лейбла Black Star выступит на Плотинке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге 25 июня пройдет традиционный фестиваль Ural Music Night. Хедлайнерами события станут Клава Кока, Татьяна Овсиенко (исполнитель песни «Школьная пора») и Леонид Агутин. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Ural Music Night.

«Вместе с ней (Клавой Кокой, — прим. ред.) на сцене выступят молодые артисты: „Айскрим Харт“, Soika, Soufee, Кирилл Медников, SOLOMONA, „Франкли“, Миша Хорев, Катя Рикеда, Вика Радисева и pinkglasses. Улица Вайнера вновь превратится в большую дискотеку. На сцене „Дисколенд“, расположенной на пересечении улиц Вайнера и Попова выступят авторы суперхитов 80-х и 90-х годов: Татьяна Овсиенко, группы „АНОНС“, „Божья Коровка“ и „Электронный мальчик“», — уточнили в пресс-службе.

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург рассказал что, Уральская Ночь Музыки — это повод встретиться с друзьями, которых давно не видел. Популярная музыка 90-х и современная поп-музыка наряду с классикой и джазом такая же часть праздника жизни, молодёжь услышит своих кумиров, а старшее поколение окунётся в приятную ностальгию.

Первая площадка будет организована в Историческом сквере на Плотинке — именно здесь пройдет выступление Клавы Коки. Вторая площадка будет расположена на пересечении улиц Вайнера и Попова, где выступит Татьяны Овсиенко. Завершит фестиваль Леонид Агутин с песней «Ночь пройдет, наступит утро ясное» на Октябрьской площади перед рассветом.

В 2021 году на фестиваль «Уральская Ночь Музыки» подали заявку на участие 7364 человека из разных стран. Всех имен исполнителей организаторы не озвучили, но отметили, что среди желающих была группа Artemiev, созданная бывшим солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым около десяти лет назад.