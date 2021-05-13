Зюганов ответил на шутку Урганта про «Гену КПРФ»

Лидер КПРФ и сам не прочь иногда пошутить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что уважает шоумена Ивана Урганта и является поклонником юмора, но сейчас ему не до смеха. Так коммунист прокомментировал URA.RU шутку, отпущенную телеведущим в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Ургант посмеялся в своем вечернем шоу над желанием рэпера Славы КПСС выдвигаться на выборы в Госдуму. «Сейчас, конечно, интересно, как отреагирует на появление в Госдуме Славы КПСС Гена КПРФ. А почему нет? Он хорош в дебатах, умеет емко формулировать мысль, имеет отталкивающую внешность. Он может пойти по спискам ЛДПР», — пошутил ведущий.

«Было бы смешно, если бы не было тяжелого кризиса и такого бедственного положения многих граждан страны, — прокомментировал Геннадий Зюганов в разговоре с URA.RU. — Откровенно говоря, сейчас не до смеха. Госдума обязан все сделать, чтобы защитить людей, которые трудятся, которые живут, которые надеются. Было бы попроще — может быть, и поулыбались бы».

Коммунист подчеркнул, что с большим уважением относится к ведущему и каждый вечер перед сном включает телевизор, в котором Ургант «забавляет граждан на ночь глядя». Зюганов припомнил, что и сам был в молодости ведущим команды КВН своего университета, которая ни разу никому не проиграла. Также лидер КПРФ упомянул, что недавно выпустил восьмой сборник анекдотов.

«Поэтому к юмору я отношусь с большим уважением и считаю, что сегодня мне помогают анекдоты и подзатыльники. Подзатыльники — это движение вперед, хуже, когда по лбу прилетит или поддых», — заключил коммунист.