Ургант жестко пошутил над депутатами Госдумы

Телеведущий Иван Ургант высмеял в своем вечернем шоу желание рэпера Славы КПСС выдвигаться на выборы в Госдуме. Он также не оставил без внимания и других известных депутатов.
«Сейчас, конечно, интересно, как отреагирует на появление в Госдуме Славы КПСС Гена КПРФ. А почему нет? Он хорош в дебатах, умеет емко формулировать мысль, имеет отталкивающую внешность. Он может пойти по спискам ЛДПР», — пошутил Ургант.
Однако, по мнению Урганта, рэперу необходимо сменить никнейм. «Но не будут же говорить: „Гнойному включите микрофон“. Там же половине зала включат», — добавил комик. Кроме того, юморист также вспомнил еще одно имя музыканта — Валентин Дядька. «Вот Валентин Дядька очень хорошо. В Госдуме уже есть Валентина тетька, теперь будет и Валентин Дядька», — сыронизировал телеведущий.
Ранее стало известно, что рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов), также известный как Гнойный, решил выдвигаться в Государственную Думу РФ. Он отметил, что участвовать в выборах будет от партии «Зеленая альтернатива». Лидер ЛДПР уже заявлял, что собирается закрыть шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на «Первом канале». Политик считает, что телеведущему Ивану Урганту пора найти нормальную работу.
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