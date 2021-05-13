Экс-участница «Евровидения» сказала, от чего зависит успех Манижи

Маниже пожелали, чтобы выступление прошло без технических неполадок Фото: instagram-аккаунт Манижи

На результаты «Евровидения-2021» могут повлиять политические взаимоотношения между странами. Таким мнением с URA.RU поделилась бывшая участница конкурса, певица Юлия Самойлова. Представительнице России она пожелала, чтобы ее обошли политические дрязги и технические неполадки.

«К сожалению, велики шансы, что политика опять-таки сыграет свою роль. Хотя это уже смешно и неактуально, надеюсь, зрители конкурса думают так же. К примеру, украинцы оставили хорошие отзывы о моей недавней песне „Белая Лилия“, где я спела на двух языках, русском и украинском. Может, уже что-то стало меняться в наших головах?» — сказала Самойлова URA.RU. Она отметила, что свой выбор сделает в прямом эфире, и призвала голосовать не за страны, а за песню и исполнителя. «Хватит дрязг, оставим их политикам», — подчеркнула певица. Маниже она пожелала, чтобы выступление прошло без технических неполадок.

Певица Юлия Самойлова представляла Россию на «Евровидении-2018» в Португалии. Девушка смогла дойти до полуфинала конкурса. На «Евровидение-2021» от России поедет Манижа с песней «Russian woman». Согласно ожиданиям британских букмекеров, певица может занять на конкурсе 14-е место. По их мнению, наибольшие шансы на победу имеют участники от Мальты, Франции и Швейцарии.