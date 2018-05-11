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11 мая 2018
10 мая 2018
03:13  11 мая 2018 0

Россия не прошла в финал «Евровидения» впервые за 14 лет

Российской исполнительнице изначально отводилось место во втором десяткеФото: Юлия Самойлова, Instagram

Россиянка Юлия Самойлова, все-таки прорвавшаяся на «Евровидение», не смогла пройти в финал конкурса. Во втором полуфинале с Россией конкурировали 18 других участников «Евровидения».

Как передает «РБК», по результатам голосования жюри и зрителей в финал вышли представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов. Кроме того, несколькими днями ранее стали известны победители первого полуфинала — ими стали исполнители из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Следующий, финальный этап европейского конкурса эстрадной песни пройдет 12 мая.

Самойлова со своей песней I Won’t Break выступила под шестым номером. Вместе с Самойловой в одном номере выступили танцоры балета «Тодес», передает «Газета.ру». В этом году «Евровидение» впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Провальное выступление россиянки стало первым случаем, когда наша страна не проходила бы конкурса в финал по результатам предварительного отбора — с 2004 года, когда были введены полуфинальные выступления

Отметим, Юлия Самойлова стала участником «Евровидения» лишь со второй попытки — в 2017 году она не смогла выступить в Киеве из-за позиции Украины, отказавшейся впустить российскую участницу. В результате Россия не представила в 2017 году своего участника, а организаторы внесли в правила проведения конкурса ряд изменений.

Между тем, о целесообразности участия Юлии Самойловой в «Евровидении» говорилось и до полуфинального выступления. Исполнительнице отводилось место во второй десятке в рейтинге, а некоторые, как певец и композитор Юрий Лоза, и вовсе называли отправку певицы в Лиссбон «диверсией». По мнению критиков Самойловой, в России есть гораздо более популярные исполнители, та же Ольга Бузова, которую поддержала бы молодежь.

Евгений Александров
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