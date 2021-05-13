В Госдуме предложили льготы для пенсионеров с прививкой от COVID

Вакцинация является для пожилых людей вопросом жизни и здоровья, сказала Татьяна Соломатина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пожилым россиянам, которые решили сделать прививку от коронавируса, следует предоставлять льготы в виде дополнительных медицинских услуг и бесплатной выдачи лекарственных препаратов. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«У нас же есть население 65+ или 60+, у которых масса заболеваний. Для них, может, тестирование какое-то лабораторное сделать дополнительное, которое они точно никогда не сделают по программе госгарантий. Сегодня это возможно сделать вот таким способом за государственный счет, если он вакцинировался», — объяснила URA.RU Соломатина.

По словам собеседницы агентства, вопрос вакцинации является для пожилых людей вопросом жизни и здоровья. «Может быть, им стоит оказывать какие-то медицинские услуги дополнительные, лекарственное обеспечение, по какой-то льготе дополнительной, если у него нет таких льгот, которые положены по федеральной или региональной программе. Такие вещи, которые касаются здоровья… Я считаю, что это было бы хорошо», — подчеркнула парламентарий.

При этом основным орудием стимулирования граждан к вакцинации остается информирование население, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Здесь на первом месте должна быть пропаганда, причем не тупая, не глупая, а нормальная, с учетом мнения ученых и специалистов, публикации всех данных, в том числе об осложнениях, которые, безусловно, существуют», — рассказал URA.RU депутат.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» представит пакет инициатив для поощрения вакцинации среди пассажиров и сотрудников. Также стало известно, что авиаперевозчики могут начать начислять бонусы пассажирам с прививкой от коронавируса. К запуску акции уже готовится компания S7 Airlines.