В Госдуме предложили льготы для пенсионеров с прививкой от COVID

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Вакцинация является для пожилых людей вопросом жизни и здоровья, сказала Татьяна Соломатина Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пожилым россиянам, которые решили сделать прививку от коронавируса, следует предоставлять льготы в виде дополнительных медицинских услуг и бесплатной выдачи лекарственных препаратов. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«У нас же есть население 65+ или 60+, у которых масса заболеваний. Для них, может, тестирование какое-то лабораторное сделать дополнительное, которое они точно никогда не сделают по программе госгарантий. Сегодня это возможно сделать вот таким способом за государственный счет, если он вакцинировался», — объяснила URA.RU Соломатина.

По словам собеседницы агентства, вопрос вакцинации является для пожилых людей вопросом жизни и здоровья. «Может быть, им стоит оказывать какие-то медицинские услуги дополнительные, лекарственное обеспечение, по какой-то льготе дополнительной, если у него нет таких льгот, которые положены по федеральной или региональной программе. Такие вещи, которые касаются здоровья… Я считаю, что это было бы хорошо», — подчеркнула парламентарий.

При этом основным орудием стимулирования граждан к вакцинации остается информирование население, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Здесь на первом месте должна быть пропаганда, причем не тупая, не глупая, а нормальная, с учетом мнения ученых и специалистов, публикации всех данных, в том числе об осложнениях, которые, безусловно, существуют», — рассказал URA.RU депутат.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» представит пакет инициатив для поощрения вакцинации среди пассажиров и сотрудников. Также стало известно, что авиаперевозчики могут начать начислять бонусы пассажирам с прививкой от коронавируса. К запуску акции уже готовится компания S7 Airlines.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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