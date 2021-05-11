Авиакомпании вводят новую льготу для россиян с прививкой от COVID

Авиаперевозчики могут начать начислять бонусы пассажирам с прививкой от коронавируса. С таким предложением обратилось к Минтрансу РФ Общероссийское объединение пассажиров. К запуску акции уже готовится компания S7 Airlines.
«Объединение пассажиров попросило ведомство рекомендовать такую меру всем крупнейшим перевозчикам, предоставив вакцинировавшимся этим летом россиянам бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте», — передают «Известия».
Председатель организации Илья Зотов призвал простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, используя программы лояльности крупнейших транспортных компаний — РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль» и BelkaCar. В большинстве компаний не стали комментировать информацию, однако источник газеты в Минтрансе заявил, что авиакомпания S7 Airlines уже готовится к запуску акции.
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года. По заявлению эпидемиолога Александра Гинцбурга, прививку должны получить 70% населения, чтобы отменить масочный режим в стране, пишет агентство Nation News. Президент страны Владимир Путин также сделал прививку от коронавируса. По информации телеканала 360, позже он рассказал о своем самочувствии после вакцины.
Подписывайтесь на URA.RU в