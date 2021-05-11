11 мая 2021

Авиакомпании вводят новую льготу для россиян с прививкой от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирский самолет S7. Москва-Казань, S7, аэропорт, салон самолета, пассажирский самолет, самолет, S7 Airlines
Пассажиры с прививкой получат бонусы Фото:

Авиаперевозчики могут начать начислять бонусы пассажирам с прививкой от коронавируса. С таким предложением обратилось к Минтрансу РФ Общероссийское объединение пассажиров. К запуску акции уже готовится компания S7 Airlines.

«Объединение пассажиров попросило ведомство рекомендовать такую меру всем крупнейшим перевозчикам, предоставив вакцинировавшимся этим летом россиянам бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте», — передают «Известия».

Председатель организации Илья Зотов призвал простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, используя программы лояльности крупнейших транспортных компаний — РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль» и BelkaCar. В большинстве компаний не стали комментировать информацию, однако источник газеты в Минтрансе заявил, что авиакомпания S7 Airlines уже готовится к запуску акции.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года. По заявлению эпидемиолога Александра Гинцбурга, прививку должны получить 70% населения, чтобы отменить масочный режим в стране, пишет агентство Nation News. Президент страны Владимир Путин также сделал прививку от коронавируса. По информации телеканала 360, позже он рассказал о своем самочувствии после вакцины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...