13 мая 2021

В России появится такси без водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ начнут использовать беспилотные авто для перевозки пассажиров Фото:

В России планируют использовать для коммерческой перевозки людей беспилотные транспортные средства. В салоне будут лишь пассажиры, весь контроль предполагается осуществлять удаленно.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ с поправками в постановление правительства РФ о беспилотном транспорте. Он регламентирует передвижение машин с автопилотами по дорогам общественного пользования, передают «Известия».

Поправки предлагают разрешить использование беспилотных транспортных средств для перевозки пассажиров, пока в экспериментальном режиме. На первом этапе опытной эксплуатации инженер-испытатель страхует автопилот, находясь на пассажирском сиденье, а на втором присутствия контролирующего поведение машины человека в салоне вообще не предполагается. На этом же этапе рассматривается возможность использования автомобилей без водителя на дорогах общего пользования. Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года.

На сегодняшний день разработкой беспилотного транспорта в России занимаются несколько компаний. Самые активные — Skyline, «СберТех» и «Яндекс». В прошлом году «Яндекс» презентовал беспилотный автомобиль четвертого поколения Hyundai Sonata. Беспилотные такси тогда начали использовать в Иннополисе (Татарстан).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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