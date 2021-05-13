13 мая 2021

Депутат Госдумы предложил новое пособие для пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Тюмень, бахилы, поликлиника, люди в масках
При сезонных инфекционных заболеваний пенсионеры могут получать деньги на покупку масок и перчаток Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российским пенсионерам следует выплачивать ежегодное единовременное пособие на приобретение средств индивидуальной защиты от инфекций. С такой инициативой в Минтруд обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.

В письме на имя главы ведомства Антона Котякова парламентарий объяснил, что пандемия коронавируса показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики. При этом граждане пенсионного возраста наиболее уязвимы к различным инфекциям, но, с другой стороны, могут не иметь финансов для приобретения средств защиты.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей», — приводит RT текст обращения Сухарева к главе Минтруда. Депутат предлагает выплачивать пособие пенсионерам накануне осеннего сезона заболеваемости. Это может быть именной сертификат или иной механизм, позволяющий расходовать деньги исключительно на средства индивидуальной защиты, указал Сухарев.

Ранее аналитики сообщали, что в России существуют девять малоизвестных выплат для россиян. Среди них: социальная помощь в погашении ипотеки, содержании несовершеннолетних детей и единовременные выплаты малоимущим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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