13 мая 2021
12 мая 2021

Представлена программа Дягилевского фестиваля в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Хедлайнером Дягилевского фестиваля станет оркестр маэстро Курентзиса Фото:

Пермский театр оперы и балета имени Чайковского представил программу Дягилевского фестиваля. В этом году культурное событие состоится в традиционном формате. Зрителям будут представлены «последние достижения современного европейского театра и актуальные музыкальные тенденции». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе театра.

«Откроется фестиваль 10 июня масштабным вокально-симфоническим полотном „Зима священная 1949 года“ Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса. Фестиваль продлится 11 дней. Помимо основных событий, он будет включать образовательную программу и работу фестивального клуба», — отметили в пресс-службе Пермской оперы. Основной площадкой фестивального клуба станет арт-пространство на территории бывшего завода имени Шпагина. С 10 по 20 июня здесь запланировано около 100 событий.

Хедлайнером фестиваля выступит оркестр musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса, который представит две программы: концерт, посвященный поэту-авангардисту Паулю Целану (13 июня), и концерт-мистерию (15 июня), составленный из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов. Полная программа предстоящих событий будет представлена на официальном сайте фестиваля.

Завершится фестиваль 20 июня традиционной Diaghilev Festival Party. Продажа билетов на Дягилевский фестиваль стартует 22 мая, уточнили URA.RU в пресс-службе театра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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