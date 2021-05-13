Главный актив УГМК получил рекордную прибыль в начале года

В первом квартале 2021 года чистая прибыль «Уралэлектромеди» составила 677,6 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чистая прибыль завода «Уралэлектромедь» (входит в структуру УГМК) за первые три месяца 2021 года стала рекордной за последние пять лет для данного периода. Информация содержится в бухгалтерском отчете за январь—март 2021 года, который есть в распоряжении URA.RU.

«В первом квартале 2021 года чистая прибыль завода составила 677,6 млн рублей», — сказано в документе. Годом ранее за тот же период предприятие понесло убыток в 1,5 млрд рублей, в 2019 году — убыток в 202,6 млн рублей. В 2018 году убыток составил 271,3 млн рублей. В 2017 году предприятие получило прибыль в 103,3 млн рублей, а в 2016 году — уже в 798 млн рублей. За январь—март 2021 года у компании выросла прибыль от продаж по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (с 373 млн рублей до 1,9 млрд рублей). Выручка компании также незначительно выросла по сравнению с началом коронавирусного года (с 15,4 до 15,8 млрд рублей).

Получить оперативный комментарий в пресс-службе холдинга не удалось. Туда отправлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.

«Уралэлектромедь» занимается электролитическим рафинированием меди и продукции из нее. Помимо этого, предприятие выпускает золото и серебро в слитках, медные электролитические порошки и ряд других продуктов. Поставка продукции завода осуществляется в 50 субъектов России, в 11 стран ближнего и 42 страны дальнего зарубежья. В общероссийском производстве меди доля завода в 2020 году составляла 41%. Еще 40% дал «Норникель», 19% — РМК.

Основным владельцем акций «Уралэлектромеди» является УГМК. Акционерами холдинга считаются президент компании Искандар Махмудов (50%), гендиректор УГМК Андрей Козицын (34,99%), коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин (7,5%), гендиректор торгового дома УГМК Эдуард Чухлебов (7,5%).