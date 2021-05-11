Бизнесмены Алтушкин и Махмудов обогатятся на забастовках в Чили

Цена меди выросла из-за ожидаемых забастовок сотрудников чилийских рудников Spence и Escondida Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выручка и прибыль крупнейших медных производственных компаний России — УГМК, РМК и «Норникеля» — может значительно увеличиться по итогам второго квартала 2021 года. Причина — рекордный рост цен цветного металла на международных биржах из-за забастовок в Чили. Таким прогнозом с URA.RU поделились эксперты рынка.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что подъем мировых цен на медь благоприятен для УГМК, РМК и «Норникеля». «Он отразится на их финансовых показателях спустя время, поскольку в контрактах на поставку формула цены у подобных компаний используется определенный период. Однозначно, что по итогам второго квартала 2021 года их выручка может увеличиться (если подорожание меди не сменится падением). Зато чистая прибыль у них может вырасти не с таким же темпом, как и выручка, ведь на ее величину будут влиять уровень их долговой нагрузки, затраты на инвестиционные проекты и т. д.», — сказал он.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров уточнил, что высокая цена на медь будет держаться, пока производство не восстановится для удовлетворения растущего спроса. «Рост цен на медь напрямую положительно повлияет на рост прибыльности РМК и УГМК», — считает Макаров.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах РМК и УГМК на момент публикации не удалось. Туда были отправлены запросы. В УГМК отказались от комментариев. От РМК ответ пока получен не был.

Согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), котировки меди поднялись до 10 524 долларов за тонну (11 мая, 9:40 по Москве), что является рекордом за всю историю торговли цветным металлом. Ранее исторический рекорд был зафиксирован 3 февраля 2011 года — 10 047 долларов за тонну. Хазанов отметил, что на рост стоимости меди повлияли ожидаемые забастовки на чилийских рудниках Spence и Escondida, принадлежащих BHP Group (один из крупнейших в мире поставщиков медной руды), сильный спрос на «красный металл» в Китае и распространившемуся прогнозу Bank of America относительно грядущего дефицита меди.

Холдинги цветной металлургии являются ключевыми для Среднего и Южного Урала. Среди них — предприятия РМК (основатель и владелец — бизнесмен Игорь Алтушкин) и УГМК (мажоритарный владелец — Искандар Махмудов). По итогу 2020 года прибыль УГМК составила 2,1 млрд рублей, а чистый убыток РМК — рекордные 7,6 млрд рублей. Несмотря на потери основатель РМК Игорь Алтушкин продолжает заниматься благотворительностью в регионах присутствия компании.