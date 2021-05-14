Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом просит закрыть дело

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , прокурор, зал суда, судебное заседание, судья, судебный процесс
Решать дальнейшую судьбу уголовного дела будет следователь Фото:

Консультант Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била, просит следствие закрыть уголовное дело против него. Об этом сообщил адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев.

«Ходатайство о прекращении дела подали мы. Теперь это вопрос компетенции следователя», — сообщил он телеканалу 360. Князев уточнил, что расследование может продолжиться, если следователь откажет в удовлетворении ходатайства. В результате блогер может получить максимум один год лишения свободы, считает адвокат.

Блогер полностью выплатил компенсацию Артемовой. Также он помогает ей финансово в вопросах восстановления после травм.

ДТП с участием пяти машин произошло в центре Москвы, напоминает RT. Как сообщает «Национальная служба новостей», машина Била выехала на встречную полосу. Пострадавшая Артемова попала в реанимацию. А на блогера завели уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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