Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом просит закрыть дело

Решать дальнейшую судьбу уголовного дела будет следователь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Консультант Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била, просит следствие закрыть уголовное дело против него. Об этом сообщил адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев.

«Ходатайство о прекращении дела подали мы. Теперь это вопрос компетенции следователя», — сообщил он телеканалу 360. Князев уточнил, что расследование может продолжиться, если следователь откажет в удовлетворении ходатайства. В результате блогер может получить максимум один год лишения свободы, считает адвокат.

Блогер полностью выплатил компенсацию Артемовой. Также он помогает ей финансово в вопросах восстановления после травм.

ДТП с участием пяти машин произошло в центре Москвы, напоминает RT. Как сообщает «Национальная служба новостей», машина Била выехала на встречную полосу. Пострадавшая Артемова попала в реанимацию. А на блогера завели уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью.