Зеленский ввел санкции против воров в законе

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Под санкции попали 557 воров в законе Фото:

Совет безопасности Украины внес в санкционный список более 500 воров в законе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе», — сообщил Зеленский итоги заседания Совбеза в своем telegram-канале. В сообщении не уточняется, кто именно попал в этот список.

Санкции предусматривают блокировку активов, отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, а также разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение. Приезжать в Украину криминальным авторитетам также будет нельзя.

Ранее Совбез решил продлить санкции против некоторых компаний и граждан России. На данный момент в этот список входят 80 компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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