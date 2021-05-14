14 мая 2021

Российский бизнесмен и дочь депутата делят особняк в Британии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
В суде супруги будут делить имущество на миллионы фунтов стерлингов Фото:

Российский бизнесмен Дмитрий Цветков и дочь депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова Эльсина Хайрова будут делить при разводе 42 млн фунтов стерлингов. Заявление на расторжение брака они подали в Верховный суд Лондона.

«И госпожа Хайрова, и господин Цветков подали заявление на развод. Пока никакое производство финансового характера не началось», — цитирует адвоката Хайдаровой Пола Митчелла РБК. Пара делит собственность, драгоценности, произведения искусства и автомобили на миллионы фунтов стерлингов.

Британская газета The Times сообщает, что один из предметов спора — особняк стоимость 22 млн фунтов стерлингов, который считается одним из самых роскошных домов графства Суррей. Хайдарова приобрела его в 2018 году. В особняке 10 спален, 15 ванных комнат, крытый бассейн и спа-комплекс, сауна, парная и кинотеатр.

Цветков также обвиняет супругу в том, что она отказывается вернуть ему паспорт, сообщает The Times. Адвокат Хайдаровой это отрицает.

Ранее Высокий суд Лондона обязал сына российского олигарха Фархада Ахмедова Темура выплатить его матери Татьяне Ахмедовой 70 млн фунтов стерлингов. Женщина обвинила экс-супруга в сокрытии активов на сотни миллионов фунтов стерлингов. По версии Ахмедовой, ее сын Темур по предварительному сговору с отцом помог ему спрятать часть активов и тем самым избежать уплаты компенсации, сообщает Life.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...