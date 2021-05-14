Российский бизнесмен и дочь депутата делят особняк в Британии

Российский бизнесмен Дмитрий Цветков и дочь депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова Эльсина Хайрова будут делить при разводе 42 млн фунтов стерлингов. Заявление на расторжение брака они подали в Верховный суд Лондона.
«И госпожа Хайрова, и господин Цветков подали заявление на развод. Пока никакое производство финансового характера не началось», — цитирует адвоката Хайдаровой Пола Митчелла РБК. Пара делит собственность, драгоценности, произведения искусства и автомобили на миллионы фунтов стерлингов.
Британская газета The Times сообщает, что один из предметов спора — особняк стоимость 22 млн фунтов стерлингов, который считается одним из самых роскошных домов графства Суррей. Хайдарова приобрела его в 2018 году. В особняке 10 спален, 15 ванных комнат, крытый бассейн и спа-комплекс, сауна, парная и кинотеатр.
Цветков также обвиняет супругу в том, что она отказывается вернуть ему паспорт, сообщает The Times. Адвокат Хайдаровой это отрицает.
Ранее Высокий суд Лондона
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