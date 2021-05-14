14 мая 2021

Инсайд: свердловского депутата-единоросса подозревают в убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат от «Единой России» арестован вместе с сыном Фото:

Депутата от «Единой России» думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова вместе с сыном доставили в СИЗО. Суд принял решение арестовать их по подозрению в убийстве. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Депутата из Артемовского Геннадия Виноградова с сыном доставили в СИЗО по подозрению в убийстве», — рассказал инсайдер. Соответствующее решение принял Березовский суд. Источник сообщает, что преступление было совершено в начале 2000-х годов.

В ФСБ от комментариев воздержались. В пресс-службе четвертого следственного управление ГСУ Следственного комитета РФ пообещали прокомментировать ситуацию позже. Секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий заявил в разговоре с URA.RU: «Наша позиция в этом вопросе принципиальная. Членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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