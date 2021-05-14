Инсайд: свердловского депутата-единоросса подозревают в убийстве

Депутат от «Единой России» арестован вместе с сыном Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Депутата от «Единой России» думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова вместе с сыном доставили в СИЗО. Суд принял решение арестовать их по подозрению в убийстве. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Депутата из Артемовского Геннадия Виноградова с сыном доставили в СИЗО по подозрению в убийстве», — рассказал инсайдер. Соответствующее решение принял Березовский суд. Источник сообщает, что преступление было совершено в начале 2000-х годов.

В ФСБ от комментариев воздержались. В пресс-службе четвертого следственного управление ГСУ Следственного комитета РФ пообещали прокомментировать ситуацию позже. Секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий заявил в разговоре с URA.RU: «Наша позиция в этом вопросе принципиальная. Членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда».