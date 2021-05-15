Зюганов сравнил размер выплат в России и на Западе

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кабинет министров недостаточно поддержал российских граждан во время пандемии коронавируса. По словам политика, на поддержку граждан за рубежом выделили значительно больше средств, чем в России.
«Поддержка российского кабмина явно недостаточна! Если говорить о людях, наши власти помогли только семьям с детьми и льготникам. Обычные граждане за ковидный год не получили ни рубля поддержки. В то время как США выдали каждому американцу по 1200 долларов Япония — по 830 долларов, а Франция отменила все коммунальные платежи на период эпидемии», — заявил Зюганов в интервью изданию «Свободная пресса». Политик отметил, что в Германии выплаты составили 37% от ВВП, в Италии 20%, в США 12%, тогда как в России всего 4,5%.
По мнению политика, сейчас, в период инфляции, нужно регулировать цены и поддерживать производство и граждан. Для этого потребуется комплексная программа в размере 33 млн рублей. Зюганов заявил, что деньги у страны на это есть — сейчас в Фонде национального благосостояния 13,7 трлн рублей, а золотовалютных резервов — 590 млрд долларов.
Недавно Зюганов заявил, что причина обнищания Россиян — «в антинародном финансово-экономическом курсе, которым страну ведут либералы во власти», сообщает MK.RU. Лидер КПРФ заявил, что его партия потребует решительной смены курса и формирования правительства народного доверия.
Недавно депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев призвал ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты, сообщает телеканал 360. Депутат от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, нужно платить людям достойную пенсию, чтобы они могли сами себе купить маски и перчатки, передает «Национальная служба новостей».
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