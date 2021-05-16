Мясников заступился за Малышеву в скандале с масками

Александр Мясников отметил, что маски мало что дают, но призвал продолжать их носить Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников согласился с коллегой Еленой Малышевой в том, что маски не защищают от вирусов. При этом он считает, что носить маски нужно, пока такие требования действуют, заявил он в разговоре с URA.RU.

Ранее Малышева в соцсетях написала, что маски не препятствуют распространению инфекции. Врач пришла на мероприятие без средств защиты, подписчики заметили это и написали ей про строгий масочный режим в Европе.

«С точки зрения медицины я согласен с Малышевой, маски мало что дают. Все исследования показывают, что это достаточно низкая эффективность. Как мы видим, маски никого ни от чего не предохраняют. В Европе жесточайший масочный режим, тем не менее, коронавирус все равно распространялся с ужасающей быстротой», — сказал Мясников. По его мнению, более действенным средством защиты является вакцинация.

Однако Мясников отметил, что масочный режим был «жестом отчаяния» и в начале пандемии это было лучше, чем ничего. По его словам, требование носить маски нужно соблюдать. «Есть приказ носить маски. Любой приказ обсуждаться не должен. Как гражданин я уважаю это правило и призываю использовать средства защиты. По людям в масках непонятно, кто вакцинированный, а кто нет. После прививки от коронавируса нет необходимости носить маски. Думаю, что с распространением вакцин можно будет отказаться от них», — отметил врач.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко не согласился со словами Малышевой о неэффективности масок против инфекций. Он сказал URA.RU, что маски обеспечивают безопасность.