Онищенко назвал дезинформацией слова Малышевой о масках

Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач страны, академик РАН Геннадий Онищенко не согласился с заявлением телеведущей Елены Малышевой о неэффективности масок против коронавируса. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.
Ранее Елена Малышева в соцсетях заявила, что маски не защищают от распространения инфекции. Подписчики удивились, что врач появилась на мероприятии без средств защиты.
«Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей», — рассказал Онищенко URA.RU.
По словам Онищенко, стопроцентной защиты ничего не дает, но маски носить стоит. Он привел в пример Китай, где еще с прошлого года до появления вакцины удавалось сдерживать распространение коронавируса с помощью введения масочного режима и мер гигиены. Онищенко также призвал россиян поставить прививки от коронавируса. Елена Малышева не ответила на звонок корреспондента URA.RU.
В России число случаев коронавируса растет с начала мая. Специалисты говорят о третьей волне COVID-19, а другие считают, что дело в росте ПЦР-тестов после майских праздников. Об этом сообщает телеканал 360. Из-за роста заболеваемости в Москве Роспотребнадзор советует продолжать носить маски, пишет Nation News. В России за прошедшие сутки выявили 8790 новых случаев коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».
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