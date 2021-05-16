Тюменские власти ответили на критику «Незыгаря» в адрес Моора

В оперативном штабе рассказали, почему губернатор Моор не виноват в претензии, высказанной «Незыгарем» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве Тюменской области прокомментировали пост с критикой губернатора Александра Моора, опубликованный в telegram-канале «Незыгарь». Позицией по этому вопросу с URA.RU поделились в региональном оперштабе.

Ранее агентство писало, что в telegram-канале «Незыгарь» губернатора Моора обвинили в управленческих ошибках. Авторы канала припомнили политику дефицита бюджета и черствый пряник, подаренный ветерану.

«Полагаем, что выводы, сделанные „анонимными экспертами“, предвзяты. Они не соответствуют действительности», — рассказали в оперативном штабе Тюменской области в ответ на запрос URA.RU.

В оперштабе также ответили на одну из претензий канала о том, что тюменские власти не смогли найти банки, желающие дать региону кредиты для покрытия дефицита бюджета. «Аукционы на сумму 5,6 млрд рублей признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Это объяснимо в условиях роста ключевой ставки. Предложенная стоимость не устроила банки. При формировании условий правительство не располагало информацией по повышению ставки», — пояснили URA.RU в оперштабе.