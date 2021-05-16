Суд вынес решение по жестокому убийству курганского заключенного

Восемь заключенных ИК-1 избили сокамерника до смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восемь заключенных курганской исправительной колонии приговорены к новым срокам за жестокое убийство сокамерника. Приговор им вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Курганским областным судом вынесен приговор в отношении восьми лиц. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Преступление было совершено в ноябре 2018 года в исправительной колонии №1 в Кургане. Суд установил, что осужденные избили 35-летнего сокамерника, причинив ему тяжкий вред здоровью. От полученных травм заключенный скончался. Присяжные пришли к выводу о виновности всех подсудимых. Четверо из них, наносившие удары погибшему, признаны не заслуживающими снисхождения, другие четверо, которые держали потерпевшего, признаны заслуживающими снисхождения.

С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей, с учетом наличия неотбытых наказаний по предыдущим судимостям, фигурантам дела назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 13 лет. Одного из них отправят в колонию особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что осужденные на почве личных неприязненных отношений к другому заключенному избили его руками, ногами, а также полипропиленовыми трубами по голове и туловищу. Перед этим они в течение длительного времени удерживали мужчину в подсобном помещении.