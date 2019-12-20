19 декабря 2019
18 декабря 2019
17 декабря 2019

В Кургане заключенные убили сокамерника трубами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Заключенным грозит пожизненное лишение свободы за убийство сокамерникаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Восемь осужденных, отбывающих наказание в курганской исправительной колонии №1, предстанут перед судом за жестокое убийство сокамерника. Обвинительное заключение уже утверждено заместителем прокурора области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Преступление было совершено еще в ноябре 2018 года. «Осужденные на почве личных неприязненных отношений к другому осужденному нанесли ему множественные удары руками, ногами, а также полипропиленовыми трубами по голове, туловищу, конечностям», — приводят в прокуратуре версию следствия. От полученных травм заключенный скончался.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «д», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью). Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Исправительная колония №1 (общего режима) расположена на территории областного центра. Она предназначена для мужчин, впервые попавших в места лишения свободы.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...