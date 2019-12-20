В Кургане заключенные убили сокамерника трубами

Восемь осужденных, отбывающих наказание в курганской исправительной колонии №1, предстанут перед судом за жестокое убийство сокамерника. Обвинительное заключение уже утверждено заместителем прокурора области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Преступление было совершено еще в ноябре 2018 года. «Осужденные на почве личных неприязненных отношений к другому осужденному нанесли ему множественные удары руками, ногами, а также полипропиленовыми трубами по голове, туловищу, конечностям», — приводят в прокуратуре версию следствия. От полученных травм заключенный скончался.
Уголовное дело возбуждено по п. п. «д», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью). Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Исправительная колония №1 (общего режима) расположена на территории областного центра. Она предназначена для мужчин, впервые попавших в места лишения свободы.