Росреестр предупредил о штрафах, грозящих дачникам

Российских дачников могут оштрафовать, причем неоднократно, за самовольный захват пустующей земли. Об этом рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Александр Левченков.
«Тенденция по самозахвату земли не снижается. По закону владелец не имеет права самовольно использовать „свободную“ землю рядом со своим участком. Вручается предписание об освобождении захваченной земли. Помимо штрафа устанавливается срок, в течение которого нарушения надо устранить. Если предписание проигнорировано, мировым судом налагается новый повышенный штраф», — его слова приводятся на официальном сайте ведомства.
Левченков также раскрыл и сумму наказаний. По его словам, штрафные санкции составят от 5 тысяч рублей. В случае, если кадастровая стоимость участка определена — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой земли.
Сообщается также, что для выявления нарушителей сотрудники Росреестра будут проводить проверки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Юристы предупреждали, что съемке с воздуха лучше не сопротивляться: по закону использование дронов для проверочных мероприятий не является нарушением частной жизни человека, пишет Vse.42. Кроме того, за ущерб потом заставят заплатить.
В нынешнем году в силу вступило еще несколько нововведений для дачников. Так, владельцам, на чьих участках произрастают сорняки, грозит штраф до 500 рублей, напоминает RT. Штраф за разведение скота на продажу на своем участке составит от 10 до 20 тысяч рублей или 1% от кадастровой стоимости земли.
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