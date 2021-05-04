В 2021 году для дачников ввели штрафы за неправильное разведение костров и жарки шашлыков
Новые штрафы для владельцев садовых участков появились в 2021 году. В связи с началом дачного сезона URA.RU публикует список правонарушений, за которые могут наказать россиян.
- Штрафы за стихийную растительность. Владельцам участков, которые не уничтожают сорняки, грозит штраф до 500 рублей. К сорнякам также относятся одуванчики, мята, борщевик, ромашка и чертополох, уточняют юристы. В Союзе дачников Подмосковья подчеркнули, что наказывать за сорняки будут исключительно сельскохозяйственных производителей.
- Штрафы за неправильное использование мангалов. Россиянам придется соблюдать новые правила пожарной безопасности, если они собираются жарить шашлыки на даче. Мангал должен стоять на расстоянии не меньше пяти метров от дома и других построек. При этом надлежит расчистить зону вокруг огня — в радиусе 2 метров не должно быть сухой травы, валежника, сухостойных деревьев. Если дачник разводит костер на своем участке, то он должен располагаться минимум в 50 метрах от любых построек. Если огонь разводят в специальных емкостях, то расстояние можно сократить до 25 метров. За нарушение правил виновнику грозит штраф до трех тысяч рублей. Если действия садовода привели к пожару, порче чужого имущества или травмам, виновник заплатит до пяти тысяч рублей.
- Штрафы за разведение скота на продажу. Дачнику запрещено на своем участке разводить на продажу кур, коров, свиней и других животных. За это предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей или 1% от кадастровой стоимости земли. Чтобы разводить скот в коммерческих целях, владельцу участка нужно изменить целевое назначение земли.
- Региональные штрафы. Субъекты РФ могут устанавливать свои правила поведения на дачных участках. Например, в Подмосковье садоводам запрещено на своих участках мыть автомобили. Власти региона объяснили это тем, что владелец авто загрязняет почву не только своего, но и соседних участков.
Ранее URA.RU сообщало об изменениях, которые коснулись россиян с 1 мая. Например, теперь пенсионеры смогут выйти на работу, на портале Госуслуг появилась возможность купить авто, а позднее родители смогут получить кэшбек за детский лагерь.
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