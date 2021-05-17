Врач назвал причины роста числа психически больных в России

Невротические расстройства стали чаще диагностировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число россиян, страдающих от легких психических расстройств, возросло из-за высокого уровня стресса и низкой физической активности. Об этом URA.RU рассказал врач-психиатр, бывший главный врач и научный консультант клиники «Преображение» Михаил Баклушев.

«В какой-то степени можно говорить о росте [числа психических расстройств]. Это связанно со стрессовой обстановкой. Городская жизнь малоподвижная, раньше человек физически был более активен и расходовал его психическую энергию. Сейчас тревожащих факторов множество, а той физической активности, на которую мобилизовалась нервная система, нет, поэтому стало больше психосоматических и невротических заболеваний», — сказал специалист. Также он отметил, что число больных могло увеличиться из-за того, что возросла выявляемость таких заболеваний.

Баклушев рассказал, что существует четыре формальных сезона для обострения заболеваний. На людей с расстройствами психики могут влиять изменения погоды и продолжительности солнечного дня. Так, в клинике «Преображение» подъем заболеваемости отмечался, начиная с конца апреля. «Пациенты, которых мы наблюдаем амбулаторно, по несколько лет находились в хорошей ремиссии, а в последнее время произошло обострение. В рамках года сейчас нехороший период, но он уже сходит на нет», — пояснил Баклушев.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай ранее сообщил, что в России зарегистрировано 5,6 млн человек с психическими расстройствами. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве Андрей Шмилович отметил, что чаще всего «весеннее обострение» проявляется у пациентов с биполярным расстройством, повторяющейся депрессией и психозами шизофренического спектра.