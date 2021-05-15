Минздрав: миллионы россиян страдают психическими расстройствами

На ментальные заболевания приходится около 10% болезней, сообщает ВОЗ Фото: Илья Московец © URA.RU

В России зарегистрировано 5,6 млн человек с психическими расстройствами. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на XVII съезде психиатров России.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 10% бремени болезней приходится на психиатрические, неврологические, наркологические расстройства, что чрезвычайно много», — цитирует замминистра ТАСС. По словам Салагая, не исключено, что в ближайшие годы процент людей с психическими расстройствами будет сокращаться. В настоящее время фиксируется тенденция по расширению круга специалистов, которые оказывают помощь людям с душевными болезнями, подытожил он.

Ранее психиатр Александр Федорович предложил проводить учет психологического состояния населения, передает «Национальная служба новостей». По мнению врача, у каждого гражданина РФ должен быть документ, удостоверяющий его вменяемость.