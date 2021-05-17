В России падает ВВП

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Пресс-конференция банкиров. Челябинск., таблица, внутренний валовый продукт
Последняя положительная динамика ВВП была замечена только в 2020 году Фото:

Производство валового внутреннего продукта (ВВП) России в первом квартале 2021 года снизилось на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года по предварительной оценке cоставил 99,0%», — сообщает Росстат.

Последний раз рост ВВП фиксировался в первом квартале 2020 года. Тогда он составлял 101,4%. По сравнению с 2020 годом, основными показателями, упавшими в январе—марте, стали пассажирооборот (- 34%), добыча полезных ископаемых (-7,3%), объем платных услуг населению (-4,3%) и розничный товарооборот (-1,6%).

Ранее Еврокомиссия сделала прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы: до 2,7% (с 2%) и до 2,3% (с 1,9%) соответственно. В целом по итогам 2020 года российская экономика упала на 3%. Изначально прогнозировалось снижение на 4,2%, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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