В России падает ВВП

Последняя положительная динамика ВВП была замечена только в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производство валового внутреннего продукта (ВВП) России в первом квартале 2021 года снизилось на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года по предварительной оценке cоставил 99,0%», — сообщает Росстат.

Последний раз рост ВВП фиксировался в первом квартале 2020 года. Тогда он составлял 101,4%. По сравнению с 2020 годом, основными показателями, упавшими в январе—марте, стали пассажирооборот (- 34%), добыча полезных ископаемых (-7,3%), объем платных услуг населению (-4,3%) и розничный товарооборот (-1,6%).

Ранее Еврокомиссия сделала прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы: до 2,7% (с 2%) и до 2,3% (с 1,9%) соответственно. В целом по итогам 2020 года российская экономика упала на 3%. Изначально прогнозировалось снижение на 4,2%, сообщает «Национальная служба новостей».