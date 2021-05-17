В человеке все должно быть прекрасно, считает звезда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса и телеведущая Ксения Собчак убеждена, что человек должен быть хорош во всем, особенно во внешности. Это касается и ее самой, призналась знаменитость.

«Мне кажется, все должно быть в человеке *** (гармонично). А *** (лицо) — вещь природная, его не натренируешь, книжками не спасешь. Проблем с мужским вниманием у меня никогда не было — тут все решает энергия и витальность, а этого добра хоть отбавляй. Но учитывая мои непомерные амбиции, хотелось бы и *** (лицо) как у Натали Портман», — сообщила она в своем telegram-канале.

Телеведущая также отметила, что «боженька дал мозгов», и она быстро поняла, что пластические операции не помогут улучшить внешность. Она станет «в лучшем случае Анастасией Решетовой на минималках, но никак не Натали Портман».

В посте Собчак также отметила свою высокую способность к самоиронии. По убеждениям телеведущей, она живет по принципу актирсы Фаины Раневской: «Над ней невозможно было пошутить так как она сама пошутит над собой первая».

Днем ранее знаменитость резко высказалась на критику своей внешности, в частности, худобы, напоминает MK.ru . На своей странице в Instagram она адресовала подписчикам пост с фотографией, где показала средний палец. «Пошли на ***», — резюмировала Собчак.