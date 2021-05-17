Пожары произошли в Ноябрьске Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

В ночь с 17 на 18 мая в Ноябрьске с разницей в несколько часов сгорели пять домов. Предварительная версия пожаров — поджоги. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Все пять возгораний произошли в ночное время, сообщение о первом пожаре поступило в пожарную часть в 23 часа 37 минут. Горел расселенный дом по улице 60 лет СССР, буквально через полчаса возгорание было полностью потушено», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там добавили, что через несколько минут после ликвидации пожара, поступил новый вызов. Горел расселенный дом по улице Советская. Во время тушения поступили сообщения об еще трех возгораниях. Все тоже самое — нежилые многоквартирники по улице Энтузиастов и Советской.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Ноябрьской православной гимназии. По словам очевидцев в здание школы ударила молния.