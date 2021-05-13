Детей быстро эвакуировали (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьскую православную гимназию ударила молния и спровоцировала возгорание. Об этом сообщается в местном telegram-канале «NSK». В пресс-службе окружного ГУ МЧС корреспонденту URA.RU подтвердили факт пожара 14 мая в электрощитовой учебного заведения.

«В 10 часов 40 минут поступило сообщение в пожарную часть Ноябрьска о возгорание в электрощитовой Ноябрьской православной гимназии. Проведена эвакуация 148 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар на площади двух квадратных метров потушили за 13 минут. В ликвидации возгорания было задействовано 9 единиц спецтехники и 26 человек личного состава. Никто не погиб и не пострадал. По словам детей, когда их эвакуировали, все помещение было охвачено дымом. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО сгорел многоквартирный дом.