13 мая 2021
12 мая 2021

От удара молнии в ЯНАО загорелась православная гимназия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, пожарный шланг, ночь, пожарные
Детей быстро эвакуировали (архивное фото) Фото:

В Ноябрьскую православную гимназию ударила молния и спровоцировала возгорание. Об этом сообщается в местном telegram-канале «NSK». В пресс-службе окружного ГУ МЧС корреспонденту URA.RU подтвердили факт пожара 14 мая в электрощитовой учебного заведения.

«В 10 часов 40 минут поступило сообщение в пожарную часть Ноябрьска о возгорание в электрощитовой Ноябрьской православной гимназии. Проведена эвакуация 148 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар на площади двух квадратных метров потушили за 13 минут. В ликвидации возгорания было задействовано 9 единиц спецтехники и 26 человек личного состава. Никто не погиб и не пострадал. По словам детей, когда их эвакуировали, все помещение было охвачено дымом. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО сгорел многоквартирный дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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