Наследник Тетюхина обвинил свердловские власти в рейдерстве

Конфликт обострился после заявления Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наследник и акционер госпиталя Владислава Тетюхина Дмитрий в ответ на заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, что активы медучреждения выводятся в офшоры, назвал действия властей рейдерством. Об этом Дмитрий Тетюхин рассказал на пресс-конференции, сообщает корреспондент URA.RU.

Дмитрий Тетюхин заявил, что претензии со стороны свердловских властей, которые пытаются взыскать с госпиталя вложенные ранее средства, ставят под угрозу существование медучреждения. «Такой подход к переговорному процессу напоминает рейдерство», — обрисовал он ситуацию. Действия властей он назвал «не рачительными, не умными, не государственными».

«Когда зашли в тупик отношения с Корпорацией развития среднего Урала нас собрал вице-губернатор и решил смодерировать процесс прихода к компромиссу. Первой фразой обращенной к нам было: „А когда вы вернете деньги?“. Честно говоря, я не понял. Получается, что область играла в деньги, а не в здоровье людей», — отметил Тетюхин.

«Любые спорные вопросы, связанные с действиями хозяйствующих субъектов, коими являются, в том числе АО „КРСУ“ и АО „ГВИТ“, могут и должны решаться в судебном порядке», — сообщили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что после смерти Владислава Тетюхина 11 апреля 2019 года возникла реальная угроза, что медицинский центр придет в упадок. Власти пытаются взыскать с нижнетагильского госпиталя 89,2 млн рублей, которые являются процентами по выданному займу на строительство медучреждения в 2013 году. Коллектив Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, расположенного в Нижнем Тагиле, обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с открытым письмом. Работники опасались, что центр закроется из-за «дискриминации» со стороны областного минздрава.