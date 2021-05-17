Новому председателю арбитражного суда в Кургане ищут заместителя

В Арбитражном суде Курганской области могут появиться новый председатель и его зам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила отбор кандидатов на пост заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области. Объявление об этом опубликовано на сайте структуры. Ранее коллегия судей искала кандидатов на пост председателя Курганского арбитража.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — говорится в объявлении. Заявления и документы от претендентов на эту должность принимаются до 28 мая включительно.

Дозвониться за оперативными комментариями до пресс-службы Арбитражного суда Курганской области URA.RU не удалось. На сайте суда сообщается, что информация о вакантных должностях председателя и его заместителей публикуется на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Сейчас у председателя суда, по данным сайта Курганского арбитража, есть единственный заместитель — Роман Алексеев, назначенный на эту должность указом президента РФ в апреле 2018 года.

Об отборе кандидатов на пост председателя Арбитражного суда Курганской области URA.RU сообщало в начале марта. В пресс-службе суда поясняли, что у действующего председателя Вячеслава Доставалова истекает срок контракта. При этом Доставалов также может подать документы на участие в конкурсе, чтобы продлить свои полномочия. Пока Высшая квалификационная коллегия судей РФ не рассматривала кандидатов на этот пост. Очередное заседание должно состояться на неделе с 31 мая по 4 июня. Его повестка еще не опубликована на сайте коллегии.