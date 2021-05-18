В Беларуси массово задерживают сотрудников независимого издания

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Силовики задержали 13 сотрудников портала Tut.by Фото:

Белорусские силовики задержали 13 сотрудников независимого интернет-портала Tut.by. А в центральном офисе СМИ целый день проходят обыски.

Сотрудники милиции задержали генерального директора издания, главного бухгалтера, их заместителей, директора по персоналу, начальника отдела маркетинга, бизнес-аналитика, заместителей главного редактора и журналиста. Также не выходят на связь сотрудники изданий Onliner.by и «Белорусы и рынок», которые утром 18 мая приехали к офису, чтобы освещать события.

«В милиции журналистам Onliner.by ответили, что ни в одном из столичных РУВД задержанных нет. В ДФР (департамент финансовых расследований) и СК информацией не располагают», — сообщает telergam-канал Tut.by. У некоторых сотрудников портала силовики изъяли технику. Они находятся на свободе в статусе свидетелей.

Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-изданию и его копиям. Поводом послужило заявление прокуратуры, что СМИ неоднократно нарушало законодательство республики, уточняет радио Sputnik.

Портал Tut.by работает в Белоруссии с 2000 года, это одно из самых крупных интернет-СМИ в республике. После президентских выборов 9 августа издание активно освещало последовавшие за этим протесты. А журналистов, работавших на митингах, неоднократно задерживали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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