В Беларуси массово задерживают сотрудников независимого издания

Белорусские силовики задержали 13 сотрудников независимого интернет-портала Tut.by. А в центральном офисе СМИ целый день проходят обыски.
Сотрудники милиции задержали генерального директора издания, главного бухгалтера, их заместителей, директора по персоналу, начальника отдела маркетинга, бизнес-аналитика, заместителей главного редактора и журналиста. Также не выходят на связь сотрудники изданий Onliner.by и «Белорусы и рынок», которые утром 18 мая приехали к офису, чтобы освещать события.
«В милиции журналистам Onliner.by ответили, что ни в одном из столичных РУВД задержанных нет. В ДФР (департамент финансовых расследований) и СК информацией не располагают», — сообщает telergam-канал Tut.by. У некоторых сотрудников портала силовики изъяли технику. Они находятся на свободе в статусе свидетелей.
Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-изданию и его копиям. Поводом послужило заявление прокуратуры, что СМИ неоднократно нарушало законодательство республики, уточняет радио Sputnik.
Портал Tut.by работает в Белоруссии с 2000 года, это одно из самых крупных интернет-СМИ в республике. После президентских выборов 9 августа издание активно освещало последовавшие за этим протесты. А журналистов, работавших на митингах, неоднократно задерживали.
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