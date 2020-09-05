К площади Независимости в Минске стягивают военную технику. Власти Белоруссии ожидают, что на оппозиционном «Марше единства», который начнется в 14:00, силовиков будут провоцировать на жесткие меры.
«В городе уже заметили водометы, колонны БТР, грузовики для перевозки людей и машины с колючей проволокой. Силовики перекрывают вход на центральные площади города», — сообщает издание Tut.by.
О готовности к провокациям ранее заявляла пресс-служба МВД Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что «сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций». Информация об этом также доведена до России. Кроме этого, сообщается, что в связи с воскресными протестами из республики уехали лидеры Координационного совета.
Тем временем на пресс-конференцию в Варшаве прибыла доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, которая находилась в заключении. На встрече с журналистами она заявила, что ночью белорусские спецслужбы вывезли ее к границе с Польшей и выпустили на нейтральной полосе, сообщает telegram-канал Readovka. В МВД республики на это ответили, что отпустили Ковалькову из-за болезни.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Во время митингов в Белоруссии 5 сентября силовики задержали почти 100 человек, передает телеканал 360.
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