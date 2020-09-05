05 сентября 2020

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день форума
Белорусские силовики ожидают провокаций на митинге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

К площади Независимости в Минске стягивают военную технику. Власти Белоруссии ожидают, что на оппозиционном «Марше единства», который начнется в 14:00, силовиков будут провоцировать на жесткие меры.

«В городе уже заметили водометы, колонны БТР, грузовики для перевозки людей и машины с колючей проволокой. Силовики перекрывают вход на центральные площади города», — сообщает издание Tut.by.

О готовности к провокациям ранее заявляла пресс-служба МВД Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что «сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций». Информация об этом также доведена до России. Кроме этого, сообщается, что в связи с воскресными протестами из республики уехали лидеры Координационного совета.

Тем временем на пресс-конференцию в Варшаве прибыла доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, которая находилась в заключении. На встрече с журналистами она заявила, что ночью белорусские спецслужбы вывезли ее к границе с Польшей и выпустили на нейтральной полосе, сообщает telegram-канал Readovka. В МВД республики на это ответили, что отпустили Ковалькову из-за болезни.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Во время митингов в Белоруссии 5 сентября силовики задержали почти 100 человек, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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