18 мая 2021
17 мая 2021

Тюменский активист поставил под сомнение пользу медицины. Все из-за абортов

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Член правления тюменского родкома отвергает пользу вакцины от COVID-19 Фото:

Член правления Тюменского родительского комитета (ТРК) Андрей Генерозов поставил под сомнение пользу медицинской науки в части снижения младенческой смертности. Об этом он заявил в статье, опубликованной на сайте родкома. По мнению общественника, достижения медицины обесцениваются из-за легализации абортов.

«На мой взгляд, вся эта очевидная польза медицинской науки 20-го века с лихвой обесценивается параллельно идущей с ней политической ставкой на легализацию абортов во всем мире», — написал Генерозов. Поводом для высказывания стали рассуждения общественника на тему необязательности вакцинации, в частности от коронавируса.

Свою позицию член правления ТРК объясняет с точки зрения религии. «Рожденный, (а значит, крещеный) и умерший от инфекционного заболевания младенец уходит в мир иной на совершенно других духовных основаниях, чем погибший в результате искусственного прерывания беременности (то есть не крещеный)! „Добрые“ медики и политики помогли избежать Царства Небесного сотням миллионов детей, их матерям и самим себе», — пишет Генерозов.

Тюменский родком известен своими громкими высказываниями. Ранее активисты называли закон о домашнем насилии адом, а также объявляли «сатанинским» творчество Егора Крида и призывали бойкотировать его концерт в Тюмени.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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