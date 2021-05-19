Госдума одобрила поправки «Единой России» о новых выплатах

Выплаты получат около 2 млн российских семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы 19 мая в третьем чтении приняли поправки «Единой России» о новых социальных выплатах гражданам, подготовленные по итогам президентского послания Федеральному собранию. Как сообщили в партии, помощь от государства смогут получить около двух миллионов российских семей с детьми и беременные женщины.

С 1 июля начнет действовать пособие (в среднем около 6350 рублей) для беременных женщин, чей доход ниже прожиточного минимума. Также с 1 сентября для родителей будет увеличена до 100% от заработка оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет. По действующему законодательству сумма зависит от рабочего стажа, пояснил замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. «Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи», — подчеркнул политик.

Пособие для семей с одним родителем, воспитывающим ребенка, охватит около 360 тысяч детей Фото: пресс-служба «Единой России»

Еще одна поправка вводит с 1 июля пособие на детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются единственным родителем в семье со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума. Размер материальной помощи составит около 5360 рублей, она охватит около 360 тысяч детей, отметил Исаев.

Руководитель фракции «Единой Россия» в курганской облдуме Марат Исламов сообщил, что в регионе сейчас корректируются итоговые списки родителей, которые смогут получить выплаты. «В Зауралье демографическая политика является приоритетом, поэтому принятые меры для нас крайне важны», — подчеркнул парламентарий. «Поддержка семей с детьми — была и остается одной из главных задач государственной политики, сейчас в непростых экономических условиях пандемии это особенно актуально», — добавил глава города Нягань (Югра) Иван Ямашев.

Выплаты будут востребованы с учетом последствий пандемии, считают в «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России»

Председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подтвердила, что выплаты будут востребованы. «Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в „горячей точке демографии“. И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас», — сказала Татьяна Буцкая.

Президент Владимир Путин предложил ввести ряд новых социальных выплат во время своего ежегодного послания 21 апреля. Ранее инициативы были предложены «Единой Россией». Сразу после того, как идеи были поддержаны главой государства, партия внесла законодательные изменения в Госдуму.