В Кургане представителей кооператива «Чистое поле-2» обязали платить аренду за землю, на которой находится детская площадка. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Вера Чернокова.
«При межевании была заложена площадка 22 сотки земли. В 2015 году половину участка администрация продала под жилой дом, а на остальное вынудили оформить аренду», — рассказала Чернокова URA.RU. Женщина объяснила, что в год за аренду им придется платить по 18 тыс. рублей.
Чернокова отметила, что в 2005 году мэрия разрешила кооперативу «Чистое поле-2» разместить детскую площадку на данном участке. После того, когда статус земли изменился, в декабре 2018 года представителей кооператива обязали выплатить 23 934 рубля по решению суда. 17 мая 2021 года руководителя кооператива предупредили об уголовной ответственности за невыплату данной задолженности. Копии документов находятся в распоряжении редакции.
URA.RU направило в пресс-службу мэрии вопросы по теме. В администрации ответили, что взяли обращение агентства в работу.
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