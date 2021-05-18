Аналитики назвали популярные направления для отдыха свердловчан

Среди свердловчан набирают популярность курорты Краснодарского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«МегаФон» выяснил набирающие популярность города среди жителей Свердловской области. С начала мая уральцы посетили 68 российских направлений. Стабильно пальму первенства держит Москва — ее посетили 17% туристов. Однако майский сезон открыл новые тенденции, рассказывают в пресс-службе компании.

«В этом году к традиционным туристическим маршрутам добавилась Уфа. Столица Башкирии набрала популярность, как и курорты Краснодарского края, — их посетили 10% свердловчан. Среди любимых направлений жителей нашей области также Санкт-Петербург, Казань и Самара», — рассказывают в пресс-службе «МегаФона».

Среди свердловчан нашлись и те, кто предпочел действительно экзотические места: вулканы, гейзеры и ледники на Камчатке, узнавали о природе на Сахалине и прогуливались по портам в Магадане. Стоит отметить, что также жители Свердловской области облюбовали столицу Хакасии Абакан.

Выяснить, куда отправлялись жители Свердловской области, удалось с помощью инструментов Big Data. В майские праздники для обмена эмоциями уральцы использовали 334 ТБ трафика и почти 5 миллионов минут. Для примера — 1 и 9 мая стали самыми активными днями в аэропорту Кольцово, а 7 мая — на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Уральскую столицу в качестве места отдыха чаще выбирали жители Нижнего Новгорода и Уфы. Практически каждый третий турист был именно с этих регионов. Пермяки же отдыхали в Москве и Казани, челябинцы выбирались в Башкирию, а жители Тюменской области предпочитали кавказские республики Дагестан и Чечню. Туристы из Москвы в этом сезоне предпочитают центральную часть России — Тулу, Тверь, Рязань и Калугу.