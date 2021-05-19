Премьера спектакля про Алешеньку назначена на 1 июня Фото: Скриншоты с видео Владимира Бендлина

В Кургане театры «Гулливер» и «Странствующие куклы господина Пэжо» работают над постановкой, посвященной кыштымскому гуманоиду Алешеньке. Об этом 19 мая сообщили представители «Гулливера».

«За основу сюжета необычного спектакля взята городская легенда об инопланетянине Алешеньке, которого нашли у южной окраины Кыштыма в поселке Каолиновый Челябинской области», — рассказали представители театра «Гулливер» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Премьеру спектакля представят 1 июня на Троицкой площади.

Уличный спектакль называется «Made In Ural». Режиссером постановки стала художественный руководитель театра «Странствующие куклы господина Пэжо» Анна Шишкина из Санкт-Петербурга. Репетиции спектакля проходят в помещении завода «Кургандормаш».

В 1990-х годах под Кыштымом (Челябинская область) обнаружили существо, известное как «кыштымский карлик» или «Алешенька». По словам местной пенсионерки, она «услышала зов» и нашла гуманоида около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка, но потом, с ее слов, существо погибло, а его останки украли. Специалисты Института общей генетики РАН определили, что гуманоид являлся человеком с множественными отклонениями и мутациями. В 2021 году Алешеньку сделали героем комикса.

Фотография с репетиции Фото: соцсеть «ВКонтакте», «Театр кукол „Гулливер“»

Еще один персонаж будущей постановки Фото: соцсеть «ВКонтакте», «Театр кукол „Гулливер“»