«Инопланетянин Алешенька» стал героем 88-страничного комикса Фото: Скриншоты с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД Владимиром Бендлиным

Знаменитого в кругах уфологов и любителей загадочных явлений «кыштымского карлика» Алешеньку сделали героем комикса. Сбор средств на его издание запустили в интернете.

«Молодой художник едет в Кыштым к своей девушке. По приезду начинают происходить странные события: в дом, где они живут, возвращается соседка Тамара Просвирина, которая отсутствовала три дня. С собой она приносит странное существо, напоминающее… гуманоида? Она называет его „сыночком“ и кормит конфетами, а молодые люди пытаются выяснить откуда же он взялся», — излагают сюжет будущего комикса авторы стартапа, екатеринбуржец Саша Панцирь и художник из Тверской области Сергей Антипин из творческое объединение Metamodern Comics.

Затем, по сюжету, в маленьком челябинском городе появляется таинственный незнакомец со специальным оборудованием и подготовкой. Вскоре к происходящему подключаются преступники и следователь милиции майор Бендлин. Последний персонаж — реальное лицо, следователь Кыштымского РОВД, который в 1990-х годах занимался расследованием по делу. По словам Александра Панциря, он дал согласие на использование своего образа в комиксе.

Загадочное существо, известное как «кыштымский карлик» или «Алешенька» в 1990-х годах обнаружили в поселке Каолиновый под Кыштымом Челябинской области. Местная пенсионерка Тамара Просвирина рассказала, что «услышала зов» и нашла гуманоида около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли. В результате события под Кыштымом до сих не получили разгадки. Экс-милиционер Владимир Бендлин рассказал «URA.RU» подробности расследования, которое проводилось милицией.

Пока из нужных для печати 200 экземпляров комикса 35 тысяч рублей собрали 15 тысяч Скрин: краундфайдинговая платформа planeta.ru

Бывший следователь кыштымской милиции Владимир Бендлин разрешил авторам использовать свой образ в рисунках Скрин: краундфайдинговая платформа planeta.ru