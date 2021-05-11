11 мая 2021

Кыштымского гуманоида Алешеньку сделали героем комикса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алешенька. Кыштымский карлик , алешенька, кыштымский карлик, гуманоид, инопланетянин
«Инопланетянин Алешенька» стал героем 88-страничного комикса Фото:

Знаменитого в кругах уфологов и любителей загадочных явлений «кыштымского карлика» Алешеньку сделали героем комикса. Сбор средств на его издание запустили в интернете.

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«Молодой художник едет в Кыштым к своей девушке. По приезду начинают происходить странные события: в дом, где они живут, возвращается соседка Тамара Просвирина, которая отсутствовала три дня. С собой она приносит странное существо, напоминающее… гуманоида? Она называет его „сыночком“ и кормит конфетами, а молодые люди пытаются выяснить откуда же он взялся», — излагают сюжет будущего комикса авторы стартапа, екатеринбуржец Саша Панцирь и художник из Тверской области Сергей Антипин из творческое объединение Metamodern Comics.

Затем, по сюжету, в маленьком челябинском городе появляется таинственный незнакомец со специальным оборудованием и подготовкой. Вскоре к происходящему подключаются преступники и следователь милиции майор Бендлин. Последний персонаж — реальное лицо, следователь Кыштымского РОВД, который в 1990-х годах занимался расследованием по делу. По словам Александра Панциря, он дал согласие на использование своего образа в комиксе.

Загадочное существо, известное как «кыштымский карлик» или «Алешенька» в 1990-х годах обнаружили в поселке Каолиновый под Кыштымом Челябинской области. Местная пенсионерка Тамара Просвирина рассказала, что «услышала зов» и нашла гуманоида около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли. В результате события под Кыштымом до сих не получили разгадки. Экс-милиционер Владимир Бендлин рассказал «URA.RU» подробности расследования, которое проводилось милицией.

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Бывший следователь кыштымской милиции Владимир Бендлин разрешил авторам использовать свой образ в рисунках

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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