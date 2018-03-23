03:38 23 марта 2018 0

Генетическая экспертиза подтвердила: останки определенно принадлежат человеческому ребенку-мутанту Фото: Андрей Гусельников

Ученые-генетики после долгих лет исследований раскрыли тайну пятнадцатисантиметрового «пришельца» по имени Ата. Его останки которого были найдены в пустыне Атакама в Чили в 2003 году.

По словам специалистов, останки совершенно точно принадлежат человеческому ребенку, чем и объясняется необычайно маленький размер костей. Странная вытянутая форма черепа является результатом повреждения или нарушения работоспособности генов. В свою очередь, ДНК-анализ показал, что 8% не соответствуют норме.

«Так называемый гуманоид Атакамы больше не является загадкой. Информация, которую мы получили в ходе исследования о неизвестных ранее мутациях, очень ценная, поскольку поможет выявлять у людей аналогичные виды костных или физических расстройств», — цитирует RT слова генетика из Стэнфордского университета Гарри Нолана. Также он добавил, что с помощью генной терапии ученые в будущем смогут многие из этих болезней.

Как передает телеканал 360, после проведенного анализа, ученые из Стэнфордского университета заявили, что тело гуманоида следует вернуть на историческую родину. Специалисты также подчеркнули, что «маленького человечка» необходимо похоронить согласно местным чилийским традициям — ребенок определенно был рожден местной женщиной, это подтверждается характерным генетическим набором.

Отметим, похожее странное существо было найдено в 1996 году в поселке Каолиновый под Кыштымом Челябинской области и вошло в историю как «кыштымский карлик» или «Алешенька». Якобы еще живого гуманоида обнаружила местная пенсионерка Тамара Просвирина, страдавшая психическим заболеванием. Она рассказывала, что «пошла на зов» и обнаружила гуманоида, которого назвала Алешенькой. Существо было около 30 см в длину, сероватого цвета, обладало очертаниями гуманоида, но без первичных половых признаков и пупка.

Когда Просвирину поместили на лечение, тело уже умершего к тому времени «инопланетянина» было похищено местным воришкой для перепродажи, а после изъято следователем и передано уфологам. Специалисты Института общей генетики РАН смогли определить: Алешенька, как и Ата, по своей структуре ДНК является человеком с множественными отклонениями и мутациями. Как ранее писало «URA.RU», Алешенька неоднократно становился предметом интереса разного рода исследователей, о нем снимали фильмы и делали расследования, в том числе и на американском Discovery Channel.