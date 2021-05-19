Сенатор Рязанский напомнил о праве на дополнительный выходной

У россиян есть право взять оплачиваемый выходной для профилактического медицинского осмотра Фото: Екатерина Сычкова

Россияне могут взять дополнительный выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Об этом URA.RU рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, в выходной день для диспансеризации будет полезным пройти вакцинацию от коронавируса. «У нас есть выходные дни специально для людей предпенсионного возраста, которые даются для диспансеризации. Можно использовать этот день. Одновременно пройти диспансеризацию и сделать прививку», — объяснил URA.RU Рязанский.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник, которому не исполнилось 40 лет, может взять оплачиваемый выходной один раз в три года для диспансеризации. С 40 лет до предпенсионного возраста россияне могут воспользоваться этим правом ежегодно, но также на один день. Сотрудникам предпенсионного возраста, а также получающим пенсии по старости или за выслугу лет предоставляется два дня выходных для диспансеризации ежегодно.