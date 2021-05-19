«Коммерсант»: новый закон ухудшит качество автодорог

Качество дорог в будущем может ухудшиться, ведь их будут строить без учета требований ГИБДД. Такое мнение высказали журналистам эксперты, комментируя недавнее решение Госдумы.
Накануне Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключена норма согласно которой, при подготовке проектной документации для автодорог, развязок и других объектов капитального строительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД; включают схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, барьерного ограждения, камер). «[Это] может привести к тому, что дорогу построят с такими „геометрическими параметрами“, что безопасно организовать движение будет невозможно, при этом появятся пробки, с которыми ничего нельзя поделать», — пишет «
Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков назвал схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров «не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован». Эксперты также опасаются, что новая норма может привести, к примеру, к тому, что проезжая часть новых дорог будет уже старых. В итоге, закон, который был призван оптимизировать дорожное строительство, приведет к огромным тратам на исправление допущенных ошибок.
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