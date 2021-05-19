19 мая 2021

В Центробанке РФ рассказали о дизайне новых купюр

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, купюра, взятка, деньги
Новые купюры 100 рублей появятся в 2022 году Фото:

На новых купюрах номиналом 100 рублей появятся крупные цифры и надписи, а также рельефные метки. Об этом сообщил куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция», — передает слова Алексеева «Российская газета».

Отмечается, что по цвету и размеру новая банкнота будет похожа на действующие 100 рублей, однако ее оттенок будет отличаться.

В конце марта Центробанк анонсировал изменение дизайна российских банкнот. С 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот всех номиналов. В 2022 году в обращение поступят измененные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. Экономист Андрей Нечаев ранее предупредил: если смена дизайна на российских банкнотах будет связана с увеличением денежной массы, инфляция в России заметно усилится.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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