Туроператоры назвали сроки открытия Европы для россиян

Неизвестно, смогут ли въезжать в ЕС туристы, привитые российской вакциной «Спутник V» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Европейские страны могут перевести Россию в «зеленую зону» и открыть туристам границы летом. Таким образом страны Евросоюза (ЕС) станут доступны путешественникам, которые сделали прививки от COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новые требования будут рассматривать путешественников из «зеленого списка» стран с уровнем заболеваемости ниже 100 случаев на 100 тыс. человек. Исходя из последних данных по заболеваемости, Россия сможет войти в этот список. «Если новые правила будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным», — уточняется в сообщении.

Однако пока неясно, смогут ли въезжать в ЕС туристы, привитые российской вакциной «Спутник V». «На данный момент страны договорились пускать только тех, кто был привит сертифицированными в регионе вакцинами, а „Спутник“ в этот перечень не входит», — говорится на сайте АТОР. Отмечается, что каждая страна сможет сама решать этот вопрос до введения единого цифрового «зеленого пропуска».

В случае положительного решения невакцинированным гражданам РФ придется предъявлять при въезде в страны ЕС отрицательные результаты ПЦР-теста. Также туристов могут попросить пройти тесты по прибытии в соответствии с правилами отдельных стран.

Ранее ЕС принял решение расширить список стран, из которых разрешены поездки в страны Европы. Обязательным условием посещения стран станет прививка от коронавируса, передает телеканал 360.