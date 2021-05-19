Евросоюз ослабил ограничения для иностранных туристов

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Впервые с начала пандемии ЕС ослабил ограничения для поездок в Европу Фото:
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Коронавирус COVID-19

Евросоюз (ЕС) принял решение расширить список стран, из которых разрешены поездки в страны Европы. Об этом сообщили представители Еврокомиссии (ЕК).

Посетить страны Евросоюза смогут туристы, которые сделали прививки от COVID-19. «Европейские источники заявили, что страны-члены ЕС согласились с тем, что границы блока должны быть вновь открыты для путешественников, которые были полностью вакцинированы от коронавируса.», — пишет агентство AFP со ссылкой на заявление ЕК.

В начале мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам ЕС разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, у которых есть сертификат Европейского агентства лекарственных средств или Всемирной организации здравоохранения, напоминает деловое издание «Взгляд». Тогда вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил URA.RU, что решение об ослаблении ограничений будут принимать, в зависимости от ситуации с COVID-19 в каждой европейской стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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