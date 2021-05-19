Сергей Минаев объяснил, зачем депутат из ЯНАО выращивал наркотики

Покупать наркотики на Ямале дорого и опасно, считает писатель и журналист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат из села Белоярск Приуральского района ЯНАО выращивал наркосодержащие растения, так как покупка и доставка наркотиков в отдаленный район дело дорогое и опасное. Такую версию событий изложил российский писатель, журналист и блогер Сергей Минаев в очередном выпуске на своем канале в YouTube.

«В Ямало-Ненецкий округ очень трудно доставлять наркотики, я проверил это по чатам. Это, во-первых, отдаленная территория, во вторых, там довольно холодно. Думаю, депутат понял, что покупать наркотики дорого, да и опасно, поэтому решил выращивать их сам», — прокомментировал Минаев новость недельной давности.

Ранее URA.RU cообщало, что силовики возбудили уголовное дело в отношении депутата Белоярского сельского поселения: у мужчины было изъято «наркосодержащее растение», которое тот выращивал и заготавливал для личного употребления. Полиция и следственные органы не раскрывают данные народного избранника, однако, по неподтвержденной информации источников, речь идет о депутате от ЛДПР Михаиле Витязеве.

Согласно официальным данным за 2020 год в Приуральском районе был выявлен всего один наркоман. При этом общее число выявленных за год наркопотребителей на Ямале составило по итогам года 1166 человек.