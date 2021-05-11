Депутат из ЯНАО производил и употреблял наркотики

Расследование дела продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат муниципальной думы села Белоярск Приуральского района ЯНАО хранил и употреблял наркотики растительного происхождения, которые выращивал сам. Об этом сообщается на официальном сайте окружного следственного управления СКР.

«В селе Белоярск Приуральского района местный житель, являющийся депутатом муниципального образования, в принадлежащем ему помещении незаконно выращивал наркосодержащее растение, которое хранил для личного употребления в этом же помещении. Преступная деятельность подозреваемого 28 апреля 2021 года пресечена сотрудниками полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Имя депутата силовики не раскрывают.

Также отмечается, что при обыске у депутата были найдены запрещенные вещества. Следствие устанавливает все детали преступления. Оперативно получить комментарий у председателя собрания депутатов муниципального образования Белоярское не удалось. Туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что вахтовики заказывали наркотики из Италии «Почтой России». При этом мужчины решили приобрести сразу несколько видов запрещенных веществ.