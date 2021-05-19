19 мая 2021
18 мая 2021

Мать ребенка-инвалида из Тюмени смогла вернуть работу через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
Ишимский городской суд встал на сторону уволенной сотрудницы психоневрологического интерната Фото:

Заместитель директора АСУСОН ТО «Таловский психоневрологический интернат» (г. Ишим) Наталья Новоселова через суд восстановилась на работу, откуда ее уволили в январе этого года. Об этом она рассказала URA.RU. Новоселова уточнила, что приказ об увольнении был подписан директором учреждения Александром Мальцевым, когда она находилась на больничном по уходу за ребенком-инвалидом.

«В начале этого года я получила приказ о своем увольнении за подписью руководителя нашего учреждения Александра Мальцева. На момент издания приказа я находилась в Кургане с больным ребенком-инвалидом на реабилитации. Я обратилась в Ишимский городской суд с иском о восстановлении на работе. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, со мной изначально был неправильно заключен трудовой договор. Судом было принято решение о том, что меня должны восстановить на работе», — сообщила Новоселова в беседе с агентством.

Она добавила, что Мальцев пришел на должность директора АСУСОН ТО «Таловский психоневрологический интернат» в ноябре 2020 года. Отношения с ним у Новоселовой не сложились: новый начальник постоянно предъявлял ей необоснованные претензии. Сейчас Новоселова всерьез опасается мести с его стороны и боится, что, несмотря на решение Ишимского суда, руководитель найдет способ, чтобы ее уволить. Сам Мальцев общаться с журналистами агентства отказался. «Исполнительный лист еще не вступил в законную силу. Ничего комментировать я не буду», — заявил он в разговоре с URA.RU и повесил трубку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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