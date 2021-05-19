Мать ребенка-инвалида из Тюмени смогла вернуть работу через суд

Ишимский городской суд встал на сторону уволенной сотрудницы психоневрологического интерната Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора АСУСОН ТО «Таловский психоневрологический интернат» (г. Ишим) Наталья Новоселова через суд восстановилась на работу, откуда ее уволили в январе этого года. Об этом она рассказала URA.RU. Новоселова уточнила, что приказ об увольнении был подписан директором учреждения Александром Мальцевым, когда она находилась на больничном по уходу за ребенком-инвалидом.

«В начале этого года я получила приказ о своем увольнении за подписью руководителя нашего учреждения Александра Мальцева. На момент издания приказа я находилась в Кургане с больным ребенком-инвалидом на реабилитации. Я обратилась в Ишимский городской суд с иском о восстановлении на работе. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, со мной изначально был неправильно заключен трудовой договор. Судом было принято решение о том, что меня должны восстановить на работе», — сообщила Новоселова в беседе с агентством.

Она добавила, что Мальцев пришел на должность директора АСУСОН ТО «Таловский психоневрологический интернат» в ноябре 2020 года. Отношения с ним у Новоселовой не сложились: новый начальник постоянно предъявлял ей необоснованные претензии. Сейчас Новоселова всерьез опасается мести с его стороны и боится, что, несмотря на решение Ишимского суда, руководитель найдет способ, чтобы ее уволить. Сам Мальцев общаться с журналистами агентства отказался. «Исполнительный лист еще не вступил в законную силу. Ничего комментировать я не буду», — заявил он в разговоре с URA.RU и повесил трубку.