Бывший вице-мэр Екатеринбурга получил пост в правительстве

Алексей Бирюлин перешел в правительство Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин по строительству назначен на должность замминистра экономики и территориального развития Свердловской области. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев (документ есть в распоряжении URA.RU).

«Назначить Бирюлина Алексея Владимировича на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области», — говорится в документе. Он датирован 20 мая.

Бирюлин покинул пост вице-мэра в апреле. Он считается соратником бывшего мэра, а ныне первого замгубернатора Александра Высокинского. Возвращение чиновника в областной кабмин (ранее он уже работал там — в статусе замминистра строительства) на своей пресс-конференции анонсировал градоначальник Алексей Орлов.