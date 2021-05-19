19 мая 2021

Бывший вице-мэр Екатеринбурга получил пост в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Алексеем Бирюлиным. Екатеринбург, бирюлин алексей
Алексей Бирюлин перешел в правительство Свердловской области Фото:

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин по строительству назначен на должность замминистра экономики и территориального развития Свердловской области. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев (документ есть в распоряжении URA.RU).

«Назначить Бирюлина Алексея Владимировича на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области», — говорится в документе. Он датирован 20 мая.

Бирюлин покинул пост вице-мэра в апреле. Он считается соратником бывшего мэра, а ныне первого замгубернатора Александра Высокинского. Возвращение чиновника в областной кабмин (ранее он уже работал там — в статусе замминистра строительства) на своей пресс-конференции анонсировал градоначальник Алексей Орлов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...